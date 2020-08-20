ميناس إبراهيم تحذر أصحاب الوظائف التقليدية: "طوروا إمكانياتكم وإلا ستختفوا"

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نوهت الدكتور ميناس إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة "إيجي جيت" بوابة مصر الرقمية، بأن الاعتماد على التكنولوجيا بشكل أكبر في المستقبل، سيغير من طبيعة الوظائف، وسيخلق وظائف جديدة وفقا لمتطلبات العصر.



وأضافت "ميناس"، خلال حوارها ببرنامج "3 ستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن أصحاب الوظائف التقليدية عليهم أن يطوروا إمكانياتهم بدلا من أن تختفي وظائفهم، معلقة: "المحاسبة والتسويق مختفوش، ولكن أصبحوا ديجيتال".



وأكدت أن مجالات الذكاء الاصطناعي، وعلوم الكمبيوتر، وتصميم الألعاب الإليكترونية، يعدوا من أهم المجالات في المستقبل، وسيوفروا فرص عمل كثيرة.



عقد ممثلو تكنولوجيا الملعومات بوزارة الشباب والرياضة اجتماعًا مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بالاتحاد العام للصناعات، لاستعراض بعض التطبيقات الرياضية المصرية المبتكرة الفائزة في الدورة الأولى من مسابقة كأس غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للإبداع CIC بهدف إلقاء الضوء على مستقبل تطوير الحلول الرقمية في مجال الرياضة المصرية.



يأتي ذلك في إطار حرص الغرفة على المشاركة البناءة للتطبيقات والبرمجيات المحلية في إيجاد حلول حديثة ومبتكرة قابلة للتطبيق على صعيد صناعة الرياضة المحلية تماشيا مع اتجاهات الدولة وسياستها الرامية إلى مواكبة المتغيرات المتلاحقة في منظومة التحول الرقمي ومواجهة الآثار السلبية المترتبة عن الجائحة العالمية لانتشار فيروس كورونا كوفيد- 19.



وأقيم اللقاء بحضور الدكتور محمد خليف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورئيس محور الابتكار وريادة الأعمال وممثلي وزارة الشباب والرياضة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وممثلي الشركات الخمسة الفائزة بالمراكز الأولى.



وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أهمية هذا اللقاء كونه يرتكز على رؤية القيادة السياسية فيما يتعلق بمنظومة التحول الرقمي الذى تشهده مصر حاليًا في شتي المجالات، مشيرًا إلى تميز الأفكار والمشروعات المقدمة لتطوير مستقبل الأنشطة الرياضية المختلفة بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأمر الذى يأتي متسقًا مع الرؤية الطموحة التي نعمل على تحقيقها وفقًا لاستراتيجية الوزارة في إطار التحول الرقمي لمختلف جوانب العمل الشبابية والرياضية والإدارية.



