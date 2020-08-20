تراجع حاد فى أسعار النفط خلال التعاملات





أصيبت أسعار النفط بتراجع حاد لتهبط بنحو 3 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تحذير منتجي الخام من المخاطر حيال تعافي الطلب حال استمرار أزمة كورونا لفترة أطول.









وتعتقد اللجنة الوزارية لتحالف "أوبك+" أنه في حين يوجد بعض الإشارات بشأن التحسن التدريحي في سوق النفط لكن وتيرة التعافي ستكون أبطأ من المتوقع وسط المخاطر التي يُشكلها الوباء على الطلب على الخام.





كما أن النظرة القاتمة أن كشف عنها محضر الفيدرالي الأمريكي بشأن تعافي اقتصاد الولايات المتحدة ضغطت على معنويات المستثمرين.





وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الطلب على الوقود قد تراجع بنحو 14 بالمائة على أساس سنوي خلال الأربعة أسابيع الماضية.





وعلى صعيد آخر، تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي للمرة الرابعة على التوالي، لكن وتيرة الهبوط كانت أقل من توقعات المحللين.





وبحلول الساعة 2:05 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنحو 2.7 بالمائة ليسجل 44.13 دولار للبرميل.





وخلال نفس الفترة، هبط سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر بنحو 3 بالمائة مسجلاً 41.36 دولار للبرميل.