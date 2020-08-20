ياسر جلال يحصد جائزة أفضل ممثل بمهرجان همسة للاداب والفنون فى دورته الثامنة

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أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب، والفنون عن تكريم الفنان "ياسر جلال"، وجائزة افضل ممثل عن دوره بــ مسلسل "الفتوة"، ضمن تكريمات المهرجان في دورته الثامنه، جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان.





وقال فتحي الحصري، رئيس الحفل إن هذا التكريم جاء بعد استفتاء الجمهور، و لجنة التحكيم ليحصد الجائزة عن لجنة التحكيم وإستفتاء الجمهور، لافتًا إلى أن الفنان ياسر جلال، نال أعلى نسبة تصويت من الجمهور في الاستفتاء ويأتي ذلك بعد إعلان الإدارة عن أسماء المكرمين.





الجدير بالذكر، أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم الفنان القدير "محمد صبحى"، وسيقام المهرجان يوم التاسع من شهر أكتوبر.