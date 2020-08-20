لطيفة تطرح أغنيتها الجديدة "خليني" عبر "اليوتيوب"

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:18 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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طرحت الفنانة لطيفة، أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم "خليني"، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب".


وأعلنت لطيفة، عن ذلك من خلال نشر كوبليه من الأغنية عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات وكتبت : خليني خليني من هالعيشة يزيني ما بينك وبيني معدتش ثمة كلام ، شوفو كليب أغنيتي الجديدة خليني دلوقتي علي قناتي علي "اليوتيوب".


"خليني"، كلمات ياسين الحمزاوي ، الحان وتوزيع امين خلوصي ، جيتار إيهاب ليمام ، صولو كيبورد محمد الرزقي ، إيقاع تونسي جلال الشواشي.

وفي سياق آخر ، طرحت لطيفة مؤخرًا أغنية تحمل عنوان "رد الباب وغرب"، وهي من كلمات وألحان جمال عيسى، وتوزيع حمدي الميري.


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خليني خليني من هالعيشة يزيني مابينك و بيني ماعادش ثمة كلام ! شوفوا كليب اغنيتي الجديدة #خليني دلوقتي على قناتي على اليوتيوب اللينك في البايو ⬆️ كلمات : ياسين الحمزاوي الحان و توزيع موسيقي: @aminekolsi جيتار : ايهاب ليمام ايقاع تونسي : جلال الشواشي صولو كيبورد : محمد الرزڨي (rezgos) تسجيل الآلات الموسيقية : STUDIO AMINE KOLSI ‏Makeup @rehamkhalifaa ‏Hair @abdo_hair_salon ‏Location @photopiacairostudio ‏Produced by Latisol ‏Social Media @mohamedjamal85 ‏Video by @ag.advertising ‏Powered by Qanawat

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