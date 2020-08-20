لطيفة تطرح أغنيتها الجديدة "خليني" عبر "اليوتيوب"

طرحت الفنانة لطيفة، أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم "خليني"، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب".وأعلنت لطيفة، عن ذلك من خلال نشر كوبليه من الأغنية عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات وكتبت : خليني خليني من هالعيشة يزيني ما بينك وبيني معدتش ثمة كلام ، شوفو كليب أغنيتي الجديدة خليني دلوقتي علي قناتي علي "اليوتيوب"."خليني"، كلمات ياسين الحمزاوي ، الحان وتوزيع امين خلوصي ، جيتار إيهاب ليمام ، صولو كيبورد محمد الرزقي ، إيقاع تونسي جلال الشواشي.وفي سياق آخر ، طرحت لطيفة مؤخرًا أغنية تحمل عنوان "رد الباب وغرب"، وهي من كلمات وألحان جمال عيسى، وتوزيع حمدي الميري.