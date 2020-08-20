التعليم تنتهي من استعدادات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من استعدادات امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني) للعام الدراسي 2019/2020، والتي ستنطلق السبت الموافق 22 أغسطس 2020.





وأكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، جاهزية لجان الدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة، حيث بدأت اليوم الخميس غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة في الاطمئنان على تسليم اللجان للسادة رؤساء اللجان.





ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلي (110900) طالبطالبة، وعدد لجان السير إلي (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني.





وشدد الدكتور رضا حجازي على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، كالتالي:





١-تنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير المنتدبين لتقدير الدرجات العاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين.





٢- أعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان.





٣- الامتحان يبدأ الساعة العاشرة صباحًا.





٤- حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش.





٥- التدخين ممنوع داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.



