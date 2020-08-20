مظاهرات في السودان تتسبب بغلق عدد من الطرق الرئيسية بالعاصمة الخرطوم

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:40 م
بوابة الفجر
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أكدت صحف محلية في السودان، اليوم الخميس، عن وجود عدد من المتظاهرين بالعاصمة الخرطوم، على خلفية التوترات الأمنية الأخيرة داخل البلاد.

 

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن المحتجين قاموا بإغلاق مدخل "كبري المنشية" بواسطة المتاريس والإطارات المشتعلة، فيما شهد ميدان "جاكسون" في قلب العاصمة الخرطوم تظاهرات واشعال للإطارات، من قبل عدد من المتظاهرين.


وهددت "لجان المقاومة" بالخرطوم، في بيان سابق لها، بـ"عمليات تعبئة وتصعيد في الأيام المقبلة بشكل منظم ومتصاعد وفق تنسيق كامل بين كل أجسام وتنظيمات قوى الثورة، من أجل تقويم المعوج واستكمال كافة استحقاقات الثورة" على حد تعبيرها.

 

وشهدت ولاية الخرطوم صدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين حاولوا اقتحام مجلس الوزراء، استخدم فيها الأمن الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابات وسط المتظاهرين وقوات الشرطة.

 

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية السودانية، أن الخطوة جاءت بحسب تقديرات الموقف ومحاولة مجموعة من المتظاهرين اقتحام مجلس الوزراء.

 

وأعرب والي الخرطوم، أيمن خالد، في بيان صدر عنه، الثلاثاء الماضي، عن أسفه للأحداث التي شهدتها مواكب "جرد الحساب"، وأدت إلى صدامات نتجت عنها إصابات بين صفوف المتظاهرين والشرطة.

مظاهرات في السودان تتسبب بغلق عدد من الطرق الرئيسية بالعاصمة الخرطوم
مظاهرات في السودان تتسبب بغلق عدد من الطرق الرئيسية بالعاصمة الخرطوم

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