هبه مجدي: "وقفتي علي المسرح هي أجمل ذكريات عمري"

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تحرص الفنانة هبة مجدي، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت هبة مجدي، منذ قليل صورة لها من الطفولة تستعيد خلالها ذكرياتها وعلقت قائله : 1998 وقفتي علي المسرح وتشجيع ابويا وأمي ليا في الطفولة هي أجمل ذكريات في عمري ومؤثرة في حياتي وطموحي وعمري ما هنسي التعب اللي تعبتوه عشاني لأني بجني رصيده حالياً الحمد لله.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" بطولة كل من ياسمين صبري، آيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، وإدوارد، ونهال عنبر.

