إسكان اقتصادي للشباب نقل سوق المواشي خارج الكتلة السكنية في أبشواي بالفيوم

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في ضوء توجهات الدولة المصرية والاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس السيسي بالشباب، قام مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، بنقل سوق المواشي الواقع بابو جنشو بمنطقة المرور من داخل الكتلة السكنية إلى سوق المواشي الجديد بمنطقة السنجأ خارج الكتلة السكنية وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من كورونا المستجد على البلاد، وبدء العمل تدريجيًا به بعد توصيل كافة المرافق إليه.



وقام بإزالة سوق المواشي القديم واتخاذ القرار بإنشاء كمبوند سكني اقتصادي للشباب بنفس الموقع بدلا من السنجأ للاستفادة القصوي من أملاك الدولة وتحقيق أعلى استفادة ممكنة للشباب وتسهيل الظروف المعيشية عليهم.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".