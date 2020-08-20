بناء على رغبة كومان .. برشلونة يتخذ خطوه جديده تجاه سيميدو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
كتب : محمود صبري
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قترب نادي برشلونة الإسباني من تجديد عقد لاعبه البرتغالي نيلسون سيميدو في الأيام المقبلة، وذلك بناء على رغبة المدير الفني الجديد رونالد كومان.


وكان برشلونة قد أعلن التعاقد مع كومان خلفًا لكيكي سيتين المُقال مؤخراً، على هامش الفضيحة الكارثية أمام بايرن ميونيخ الألماني في دوري الأبطال.


ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن برشلونة قد عرض على سيميدو تجديد تعاقده حتي عام 2025.


وأشارت الصحيفة أن الظهير الأيمن البرتغالي قد وافق على عرض العملاق الكتالوني، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لجوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي بعدم التفريط في اللاعب.

يذكر أن بارتوميو قد أعلن خلال القناو الرسميه للنادي عن عدم التفريط في كلا من " تير شتيغن، ميسي ، لينغليت، سيميدو، دي يونغ، غريزمان، ديمبلي " لوضع حجر الأساس لبناء مشروع الفريق تحت قيادة كومان.

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