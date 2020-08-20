الرطوبة في ارتفاع .. الأرصاد الجوية تعلن عن طقس الثلاث أيام القادمة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:01 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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الرطوبة في ارتفاع .. الأرصاد الجوية تعلن عن طقس الثلاث أيام القادمة

قال خبراء من الهيئة العامة للأرصاد، إنه من اليوم وحتى الأول من الأسبوع المقبل  تعود درجات الحرارة إلى طبيعتها، بعد أن انخفضت بشكل طفيف خلال اليومين الماضيين، بسبب ارتفاع مستوى الرطوبة.


طقس الثلاث أيام القادمة

وأضاف الخبراء: “تم تسجيل درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحري ، 35-24 ، والسواحل الشمالية 31-24 وجنوب سيناء 38-29 ، وتتراوح في شمال وجنوب صعيد مصر بين 37 و. 41 يوما ومن 24 الى 29 ليلاً “.

وأشار خبراء الهيئة العامة للأرصاد إلى أن أبرز ظواهر الأرصاد الجوية المتمثلة في مناخ الأيام المقبلة، امتداد الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح في القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، حيث تنشط الرياح في جنوب سيناء والشواطئ الشمالية.

أكد خبراء من الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن شهر أغسطس سيظل يشهد مستويات عالية من الرطوبة ، حيث ستتراوح مستويات الرطوبة بين 75٪ و 80٪.


وأوضح الخبراء أن الرطوبة العالية ترجع إلى تأثرنا بالمنخفض الموسمي في الهند ، والذي يستمر معنا حتى منتصف الشهر المقبل ، ومن ثم يقتصر على شبه الجزيرة العربية.

وأكد الخبراء أن الفترة الحالية هي فترة استقرار في الظروف المناخية ، والطقس مشابه خلال الأيام الحالية ، حيث نشهد مستويات عالية من الرطوبة والإحساس بالحرارة.

الرطوبة في ارتفاع .. الأرصاد الجوية تعلن عن طقس الثلاث أيام القادمة

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