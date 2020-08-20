الأردن تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
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أعلن سعد جابر، وزير الصحة الأردني، اليوم الخميس، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدر "كوفيد-19"، منها 14 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 1498 إصابة.

 

وبين جابر أن الإصابات توزعت على حالتين لسائقين على حدود العمري وحالة محلية في مدينة إربد و10 حالات في العاصمة عمان، وحالة في مدينة عجلون وحالتين في محافظة الزرقاء.

 

وأشار إلى إن الإصابات المحلية وصلت منذ 7 أغسطس الجاري، إلى 209 حالات، فيما تم تسجيل حالتي شفاء، كما سجلت المملكة حالتي شفاء، ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 1278، فيما استقرت الوفيات عند 11 حالة.

 

وأضاف أن فرق الاستقصاء الوبائي أجرت اليوم 7758 فحصا، ليصل عدد الفحوص الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى 720972، وأكد جابر أن الحياة لن تعود إلى طبيعتها في كل دول العالم إلا عند اكتشاف لقاح أو علاج لفيروس كورونا.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 22,641 مليون إصابة، بينهم أكثر من 792 ألف حالة وفاة، وأكثر من 15,357 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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