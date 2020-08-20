أصالة تهنئ المسلمين بالعام الهجري الجديد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
شيماء يونس
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حرصت النجمة اللبنانية أصالة، على تهنئة الأمة الإسلامية بالعام الهجرى الجديد،حيث شاركت متابعيها بصورة عبر موقع الصورة الفيديوهات "انستجرام".


وعلقت أصالة على الصورة قائله: "كل عام والأمة الإسلامية بخير وسلام وصخة روح وقلب وجسد .. ونسأل الله في هذا اليوم المبارك ، أن يبارك بأولادنا وأحبتنا ورفاق دربنا ، ويحفظ بلادنا ويجمعنا على محبته وطاعته ، آمین یارب العالمين"، حيث تلقت تهنئات عديدة من متابعيها.


يشار إلى أن أصالة طرحت أحدث أغانيها بعنوان «الحب والسلام» عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، على طريقة الفيديو كليب أوائل شهر يوليو الجارى، وتخطت الأغنية مليونى مشاهدة، أغنية «الحب والسلام» من كلمات وألحان محمد رحيم، وظهر فى الكليب عدد من الرموز الفنية السياسية.


ومن ناحية أخرى انتهت أصالة من وضع اللمسات النهائية على ألبومها الخليجى الجديد، الذى يحمل اسم «وش كنت أقول» ويتضمن الألبوم 10 أغنيات، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب.

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