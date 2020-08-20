"إيجى جيت": كورونا سرعت مشروع التحول الرقمي في مصر

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قالت الدكتورة ميناس إبراهيم، الرئيس التنفيذي لبوابة مصر الرقمية "إيجى جيت"، إن جائحة فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19-، سرعت مشروع التحول الرقمي في مصر.



وأضافت إبراهيم، التي حلت ضيفة في برنامج "3 ستات" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أنه في وقتٍ سابق، كان الشخص يضطر لشراء احتياجاته بنفسه، لكن جائحة كورونا، سهلت عملية الشراء عن طريق "الأونلاين"، للحفاظ على عملية التباعد الاجتماعي.



واستكملت أن الأونلاين موجود في فترة ما قبل كورونا، ولكن الجائحة، سرعت من عملية اعتناقه، وبعد انتهائها لا يمكن العودة للخلف على الإطلاق، مشيرة إلى أن النسبة التي تتعامل مع الأونلاين أصبحت عالية للغاية.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 991 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 62553 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 161 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 96914 حالة من ضمنهم 62553 حالة تم شفاؤها، و5197 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

