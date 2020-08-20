الكشف عن حقيقة اقتراب نجم الأهلي من بيراميدز

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:00 م
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
Advertisements
كشف إبراهيما كمارا وكيل أعمال المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد حول اقتراب لاعبه من الانتقال إلى صفوف بيراميدز سبورت، بالموسم الجديد.

ونفى وكيل اللاعب، شائعات فسخ تعاقد اللاعب مع الأهلي واقترابه من بيراميدز، مؤكدًا أن كل هذا الكلام غير صحيح ولا جدال فيه".

وأضاف: "عقد ديانج مع الأهلي، لا يوجد به أي شروط جزائية أو أي أرقام يتم دفعها نظير فسخ التعاقد، ولا توجد نية للاعب في الرحيل".

وترددت أنباء اليوم عن اقتراب بيراميدز من التوقيع مع اللاعب المالي، عن طريق الشرط الجزائي مع ناديه لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ديانج بيرلميدز الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن حقيقة اقتراب نجم الأهلي من بيراميدز

منذ نصف ساعة

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

5 أوراق رابحة ترجح كفة الزمالك أمام الأهلي في القمة 120

منذ أقل من ساعة

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بالدوري المصري

منذ ساعتين و 32 دقيقة

ريال مدريد يستدرج سفاح بايرن ميونيخ

منذ أقل من ساعة

دون بالون: برشلونة قد يقيل كومان بسبب ميسي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. خبر سار في الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ ساعتين

مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الزمالك

منذ أقل من ساعة

بضوابط ومعاقبة المخالفين.. التفاصيل الكاملة لعودة صلاة الجمعة في المساجد

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يقدم صفقته الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة قوية للأهلي قبل لقاء الزمالك في القمة

منذ حوالي 3 ساعات

بناء على رغبة كومان.. برشلونة يتخذ خطوة جديدة تجاه سيميدو

منذ نصف ساعة

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

كومان يطلب الاجتماع مع ثلاثي برشلونة.. وسيناريو الرحيل يقترب

منذ ساعتين و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

حقيقة رحيل عمر السومة عن الأهلي

المقاولون العرب يجس نبض الأهلي بشأن جيرالدو

الصفقتان الجديدتان في الأهلي

أخبار الأهلي اليوم الإثنين 30 مارس: تحديد خليفة رمضان صبحي.. كواليس أزمة تجديد عقد فتحي.. الأهلي يُضحي بنجمي الفريق من أجل عيون نجم بيراميدز

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع نجم الصفاقسي التونسي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:53 م

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

بناء على رغبة كومان.. برشلونة يتخذ خطوة جديدة تجاه سيميدو

06:02 م

ريال مدريد يستدرج سفاح بايرن ميونيخ

05:35 م

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

02:04 م

مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الزمالك

05:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية