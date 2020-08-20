الكشف عن حقيقة اقتراب نجم الأهلي من بيراميدز
الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:00 م
محمد الصو
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كشف إبراهيما كمارا وكيل أعمال المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد حول اقتراب لاعبه من الانتقال إلى صفوف بيراميدز سبورت، بالموسم الجديد.
ونفى وكيل اللاعب، شائعات فسخ تعاقد اللاعب مع الأهلي واقترابه من بيراميدز، مؤكدًا أن كل هذا الكلام غير صحيح ولا جدال فيه".
وأضاف: "عقد ديانج مع الأهلي، لا يوجد به أي شروط جزائية أو أي أرقام يتم دفعها نظير فسخ التعاقد، ولا توجد نية للاعب في الرحيل".
وترددت أنباء اليوم عن اقتراب بيراميدز من التوقيع مع اللاعب المالي، عن طريق الشرط الجزائي مع ناديه لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.
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