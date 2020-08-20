بالأحمر.. هنا الزاهد تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة هنا الزاهد، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت هنا الزاهد، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت على جاكت أحمر، ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها، وعلقت قائلة"في حب الأحمر"، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.


يُذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد، فيلم "الغسالة"، من بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وأحمد فتحي، ومحمود حميدة، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سلام، وغيرهم من النجوم من إنتاج شركة سينرچي فيلمز وشركتي نيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وتأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

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