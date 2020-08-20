علي أغنية "نمبر وان ".. محمد رمضان يلتقط صور تذكارية مع معجبينه بمراسي

يحرص الفنان محمد رمضان، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".حيث شارك رمضان فيديو، له في مراسي وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"؛ وظهر محمد رمضان في الفيديو أثناء تصويره مع المعجبين والمعجبات من الجمهور، على نغمة أغنية "نمبر وان" ، وعلق علي الفيديو قائلاً :الحب في مراسي.يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الفنية هو مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي، وشاركه في البطولة أحمد زاهر وروجينا و رحاب الجمل، وعرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.