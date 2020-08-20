علي أغنية "نمبر وان ".. محمد رمضان يلتقط صور تذكارية مع معجبينه بمراسي

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
يحرص الفنان محمد رمضان، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


حيث شارك رمضان فيديو، له في مراسي وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"؛ وظهر محمد رمضان في الفيديو أثناء تصويره مع المعجبين والمعجبات من الجمهور، على نغمة أغنية "نمبر وان" ، وعلق علي الفيديو قائلاً :الحب في مراسي.


يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الفنية هو مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي، وشاركه في البطولة أحمد زاهر وروجينا و رحاب الجمل، وعرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.


أخبار تهمك

ريال مدريد يستدرج سفاح بايرن ميونيخ

منذ أقل من ساعة

بناء على رغبة كومان .. برشلونة يتخذ خطوه جديده تجاه سيميدو

منذ أقل من نصف ساعة

كومان يطلب الاجتماع مع ثلاثي برشلونة.. وسيناريو الرحيل يقترب

منذ ساعتين و 25 دقيقة

برشلونة يقدم صفقته الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن حقيقة اقتراب نجم الأهلي من بيراميدز

منذ نصف ساعة

مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الزمالك

منذ أقل من ساعة

بضوابط ومعاقبة المخالفين.. التفاصيل الكاملة لعودة صلاة الجمعة في المساجد

منذ حوالي 4 ساعات

5 أوراق رابحة ترجح كفة الزمالك أمام الأهلي في القمة 120

منذ أقل من ساعة

ضربة قوية للأهلي قبل لقاء الزمالك في القمة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. خبر سار في الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

دون بالون: برشلونة قد يقيل كومان بسبب ميسي

منذ ساعة و 19 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بالدوري المصري

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:53 م

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

ريال مدريد يستدرج سفاح بايرن ميونيخ

05:35 م

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

02:04 م

مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الزمالك

05:35 م

بناء على رغبة كومان .. برشلونة يتخذ خطوه جديده تجاه سيميدو

06:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية