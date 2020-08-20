ترامب يهدد إيران بشأن الأراضي العراقية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:20 م
بوابة الفجر
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالبيت الأبيض اليوم الخميس، خلال لقائه برئيس الحكومة العراقي، أن أمريكا لديها عدد محدود من الجنود في العراق لكنها هناك للمساعدة في حال أقدمت إيران على أي شيء، وأكد على مشاركة بلاده في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط بالعراق.

 

وقال ترامب إنه سيناقش مع رئيس الوزراء العراقي المسائل العسكرية وتطوير النفط، مؤكدا أن العلاقة مع العراق جيدة، بدوره، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن العراق يرحب بالشركات والاستثمارات الأمريكية.

 

وكان وفد حكومة العراق برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين عقد مع وفد الحكومة الأمريكية برئاسة وزير الخارجية مايك بومبيو اجتماعا للجنة التنسيق العليا، وفقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008

 

وأكد الجانبان التزامهما بعلاقات ثنائية قوية ومثمرة. وتناولت الجلسات المنفصلة مواضيع تخص الاقتصاد والطاقة والصحة والبيئة والقضايا السياسية والدبلوماسية والأمن ومكافحة الإرهاب والعلاقات التعليمية والثقافية.

 

وجددت الولايات المتحدة تأكيدها على احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه والقرارات ذات الصلة للسلطات التشريعية والتنفيذية العراقية.

 

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