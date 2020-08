"اتهمهم بالكفر والشذوذ".. قطري يهاجم الشعب اللبناني (فيديو)

مواطن قطري يسمى عبد العزيز الأنصارى، يدعي انه خبير فى المجال الاجتماعى، ينشر فيديو له يهين فيه الشعب اللبناني، الذي حاذ على تعاطف الملايين حول العالم بعد الحادث الكبير الذي تعرضت له البلد بعد انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب بمقتل المئات، وإصابة الألاف.

وقال القطرى، "رسالة حاب أوجهها للشعب اللبنانى .. كلكم اعتديتم على قوانين الله فى الأرض، رقم واحد فى الكفر بالله.. أى شخص بيروح أمريكا وفرنسا تجد أهل الدول تشتم وتسب بالأب والأم، لكن فى لبنان يسبون الدين ويسبون الله.. الجميع يسب الدين.. هل تسبون الله ثم تريدون الله يوفقكم.. هذا هو السبب الرئيسى فى العذاب اللى انتوا فيه.. سب الله مثل شرب الماء"

وتابع الأنصار، "الشيء الثانى هو أن لبنان مشهور بتغير خلقة الله سبحانه وتعالى.. تريد نفخ الشفايف تذهب إلى لبنان..تغير الوجه إلى لبنان .. كذلك لبنان مشهور بكثرة ممارسات قوم لوط .. وكثرة المثليين .. والإعلام اللبنانى يستضيف أشخاص يقولون نكت إباحية.. فى غضب حق الله أكثر من كده"

ووصل المواطن القطرى ، وصلة التطاول مهينا للمرأة اللبنانية، قائلا "84 % من اللبنانيات غير متزوجات .. شيء بيسوا..هل يلعبون جمع الطوابع؟؟ .. معظمها صارت علاقات محرمة.. لابد من أهل لبنان أن يمسك مقص ويقطع لسان كل من يسب الله ويشتم الله فى الشارع"

