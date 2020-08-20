سارة الشامي تغازل جمهورها بصورة داخل حمام السباحة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:43 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
غازلت الفنانة سارة الشامي، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت سارة، بالصورة وهي تستمتع بالأجواء الصيفية داخل حمام السباحة؛ وتغزل بها الكثير من محبيها منهم الفنانة مايان السيد من خلال خاصية التعليقات وكتبت :كيوت ياروحي. 


يذكر أن آخر أعمال سارة الشامي بتجسيد دور "شيرين"، في مسلسل "فرصة تانية" وتدور أحداثه في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته الفنانة ياسمين صبري وأحمد الشامي وأحمد مجدي وإدوارد.

أخبار تهمك

برشلونة يقدم صفقته الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

بناء على رغبة كومان .. برشلونة يتخذ خطوه جديده تجاه سيميدو

منذ أقل من نصف ساعة

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

دون بالون: برشلونة قد يقيل كومان بسبب ميسي

منذ ساعة و 16 دقيقة

بضوابط ومعاقبة المخالفين.. التفاصيل الكاملة لعودة صلاة الجمعة في المساجد

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

5 أوراق رابحة ترجح كفة الزمالك أمام الأهلي في القمة 120

منذ ساعة الا ربع

مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. خبر سار في الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

كومان يطلب الاجتماع مع ثلاثي برشلونة.. وسيناريو الرحيل يقترب

منذ ساعتين و 22 دقيقة

ريال مدريد يستدرج سفاح بايرن ميونيخ

منذ أقل من ساعة

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بالدوري المصري

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

منذ ساعة و نصف

الكشف عن حقيقة اقتراب نجم الأهلي من بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

ضربة قوية للأهلي قبل لقاء الزمالك في القمة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:53 م

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الزمالك

05:35 م

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

02:04 م

ريال مدريد يستدرج سفاح بايرن ميونيخ

05:35 م

دون بالون: برشلونة قد يقيل كومان بسبب ميسي

05:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية