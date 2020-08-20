سارة الشامي تغازل جمهورها بصورة داخل حمام السباحة

وتغزل بها الكثير من محبيها منهم الفنانة مايان السيد من خلال خاصية التعليقات وكتبت :كيوت ياروحي.







يذكر أن آخر أعمال سارة الشامي بتجسيد دور "شيرين"، في مسلسل "فرصة تانية" وتدور أحداثه في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته الفنانة ياسمين صبري وأحمد الشامي وأحمد مجدي وإدوارد.



غازلت الفنانة سارة الشامي، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت سارة، بالصورة وهي تستمتع بالأجواء الصيفية داخل حمام السباحة؛