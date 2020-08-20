شاهد.. زينة مع شقيقاتها على أحد الشواطئ

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:41 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة زينة، فيديو لها جمعها بشقيقاتها أثناء استمتاعهم بالأجواء الصيفية، وذلك عبر خاصية "الستوري" على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت زينة وهي تقوم بشد شعر شقيقاتها على أحد الشواطئ.


يذكر أن زينة شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "جمع سالم" بجانب عدد من الفنانين منهم دلال عبد العزيز وريم البارودي ومحمد ‏شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، ‏تأليف ‏محمد ‏ناير ‏وإخراج ‏إيمان ‏حداد.

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