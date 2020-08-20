برفقة ابنه.. إيهاب فهمي يستنتع بالأجواء الصيفية داخل حمام السباحة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:36 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازل النجم إيهاب فهمي، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر إيهاب بالصورة وهو يستمتع بالأجواء الصيفية برفقة ابنه داخل حمام السباحة؛ ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيه وتعددت التعليقات أبرزها "ربنا يحفظكم ويخليكم لبعض".


يعد مسلسل "ونحب تاني ليه"، آخر أعمال فهمي وتدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.


شارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

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