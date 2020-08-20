مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الزمالك

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:35 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
علي نبوي
Advertisements
استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه أمام الزمالك.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك مساء بعد غد السبت على ستاد القاهرة الدولي في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي على النحو التالي :-


حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول 

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة"

خط الهجوم : جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي - أليو بادجي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مباراة الاهلي والزملاك تشكيل الاهلي امام الزمالك تشكيل الاهلي الزمالك الاهلي والزمالك الاهلي

أخبار تهمك

ريال مدريد يستدرج سفاح بايرن ميونيخ

منذ أقل من ساعة

بناء على رغبة كومان .. برشلونة يتخذ خطوه جديده تجاه سيميدو

منذ أقل من نصف ساعة

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

منذ ساعة و نصف

عاجل.. خبر سار في الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بالدوري المصري

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الزمالك

منذ أقل من ساعة

كومان يطلب الاجتماع مع ثلاثي برشلونة.. وسيناريو الرحيل يقترب

منذ ساعتين و 23 دقيقة

ضربة قوية للأهلي قبل لقاء الزمالك في القمة

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن حقيقة اقتراب نجم الأهلي من بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

دون بالون: برشلونة قد يقيل كومان بسبب ميسي

منذ ساعة و 17 دقيقة

برشلونة يقدم صفقته الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

بضوابط ومعاقبة المخالفين.. التفاصيل الكاملة لعودة صلاة الجمعة في المساجد

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

5 أوراق رابحة ترجح كفة الزمالك أمام الأهلي في القمة 120

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

3 تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون

تشكيل الأهلي الرسمي أمام المقاولون.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر عبر رابط ON SPORT HD

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز في الدوري المصري

مفاجأة مدوية.. فايلر يستبعد 6 لاعبين من لقاء قائمة الأهلي أمام الزمالك

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك بعد قرار الإيقافات

عاجل - مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:53 م

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الزمالك

05:35 م

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

02:04 م

ريال مدريد يستدرج سفاح بايرن ميونيخ

05:35 م

دون بالون: برشلونة قد يقيل كومان بسبب ميسي

05:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية