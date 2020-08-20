ريال مدريد يستدرج سفاح بايرن ميونيخ

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:35 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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بدأت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني في البحث عن خليفه للنجم الفرنسي كريم بنزيما من أجل تدعيم هجوم الفريق في ميركاتو صيف 2021.

وكان النادي الملكي قد تعاقد في بداية الموسم المنصرم مع لوكا يوفيتش والذي لم يستطع حجز مان أساسي في تشكيل الفرنسي زين الدين زيدان.

ووفقاً لموقع " دون بالون " فإن النادي الملكي يستهدف التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويعيش المهاجم البولندي أفضل فترات مسيرته الكروية رفقة العملاق البافاري، حيث ساهم في فوز النادي ببطولة البوندسليغا، بالإضافة إلى الوصول إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد المهاجم صاحب الـ 31 عام رفقه كتيبة هاينز فليك في صيف عام 2023، مما سوف يصعب خروج اللاعب خارج الاينز أرينا الموسم المقبل.

يذكر أن ليفاندوفسكي قد شارك رفقه بايرن ميونيخ في البلوغرانا خلال 31 لقاء سجل خلالها 34 هدف وقدم اربع تمريات حاسمة، ويتصدر ايضا هداف بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 15 هدف من 9 مباريات.
 

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