التعاون الدولي والبنك الدولي يطلقان برنامج لتهيئة بيئة عمل المرأة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:03 م
بوابة الفجر
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أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إطلاق الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية الذراع التمويلية للبنك الدولي برنامجا استشاريا مدته 3 سنوات، يستهدف تهيئة بيئة العمل في القطاع الخاص لتصبح أكثر مرونة وملائمة للمرأة.

وقالت المشاط - في تغريدة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس: "البرنامج يستهدف تهيئة بيئة العمل في القطاع الخاص لتصبح أكثر مرونة وملائمة للمرأة; لدعم تمكينها اقتصاديا وسد فجوة العمل بين الجنسين".

وكانت وزيرة التعاون الدولي قد أشارت أمس الأربعاء، إلى إطلاق مصر مؤخرا "محفز سد الفجوة بين الجنسين" من خلال الوزارة والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، قائلة: "افتخر بأن مصر هي الدولة الأولي في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط التي أطلقت المحفز، وهو نموذج للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدفع أجندة تمكين المرأة من خلال سد الفجوات في سوق العمل".

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