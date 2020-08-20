هاني رمزي يهنئ جمهوره بالعام الهجري الجديد

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هنأ الفنان هاني رمزي، جمهوره بالعام الهجري الجديد، وذلك من خلال منوشر عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتب "رمزي" تعليقا على الصور قائلا: "كل سنة وكل الناس طيبين رأس السنة الهجرية".





يذكر أن آخر أعمال الفنان هاني رمزي، مشاركته في فيلم "قسطي بيوجعني" وهو ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية وشارك معه عدد من الفنانين أبرزهم مايا نصري.