هاني رمزي يهنئ جمهوره بالعام الهجري الجديد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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هنأ الفنان هاني رمزي، جمهوره بالعام الهجري الجديد، وذلك من خلال منوشر عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وكتب "رمزي" تعليقا على الصور قائلا: "كل سنة وكل الناس طيبين رأس السنة الهجرية".


يذكر أن آخر أعمال الفنان هاني رمزي، مشاركته في فيلم "قسطي بيوجعني" وهو ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية وشارك معه عدد من الفنانين أبرزهم مايا نصري.
هاني رمزي يهنئ جمهوره بالعام الهجري الجديد
هاني رمزي يهنئ جمهوره بالعام الهجري الجديد

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