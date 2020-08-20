شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد تصدر بيان عن طقس الغد

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الجمعة نهارًا



شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، وتصل نسب الرطوبة لـ 80%.



شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية، وتصل نسب الرطوبة لـ 88%.



طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.



طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الجمعة ليلًا



طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري ولطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية



نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وعلى خليج السويس.



الوصف الفني لخرائط الطقس



تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، القاهرة العظمي 34 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمي 30 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمي 29 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمي 38 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمي 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمي 42 درجة والصغرى 29 درجة، وسانت كاترين العظمي 33 درجة والصغرى 19 درجة.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس اليوم، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا في درجة الحرارة.



وأوضحت الهيئة، في بيان، أن البلاد تشهد طقسًا مائلًا للحرارة رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية.



وأكدت، أن شمال الصعيد يشهد طقسًا حارًا بينما يشهد جنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة.



وليلا، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبري والوجه البحري بينما يكون لطيفًا على السواحل الشمالية.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الأمواج من متر ونصف الي مترين والرياح شمالية غربية.



وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية اليوم، والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي خليج السويس.



وتتوقع الهيئة، أن تنخفض معدلات الرطوبة خلال تلك الفترة لتصل الي 80%، مما يساهم في تحسين حالة الجو.



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي إلى وجود تقلبات جوية.