انتظام العمل بالمخابز فى ثالث أيام تطبيق منظومة التكلفة الجديدة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:38 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام العمل بالمخابز البلدية في ثالث أيام تطبيق منظومة التكلفة الجديدة لرغيف الخبز ، مشيرة إلى أن مديريات التموين بالمحافظات والإدارات التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن تواصل متابعته.

وقال مديرو المديريات - في بيان اليوم الخميس "إن المديرية والإدارات التابعة لها تقوم بالمرور الميداني على المخابز لمتابعة سير العمل بها وانتظام صرف الخبز للمواطنين بموجب البطاقات التموينية بخمسة قروش والتأكد من التزام كافة المخابز بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل والخاصة بالمواصفات والجودة والأوزان" ، موضحين أن هدف الحملات هو تذليل أية عقبات تواجه منظومة الإنتاج.

يذكر أن المخابز البلدية والتي يصل عددها إلى 30 ألف مخبز تنتج يوميا يقرب من 250 - 270 مليون رغيف في اليوم.

وهناك مجموعة من الثوابت بمنظومة الخبز ومن أهمها بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن (5 قروش على بطاقة التموين) وعدم المساس بسعره وهو الأقل سعرا على المستوى العالمي ، كما أنه من ضمن المخبوزات الأفضل من حيث القيمة الغذائية مع استمرار تحمل الدولة ممثلة في وزارة التموين لفرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد والتي تصل لأكثر من (50 قرشا) فضلا عن المحافظة على نفس الكميات المتوفرة للمواطن يوميا.

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