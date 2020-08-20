بالأسماء.. الأهلي يفقد نصف دستة لاعبين أمام الزمالك في قمة الدوري

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عددًا من اللاعبين في مباراته المقبلة أمام غريمه التقليدي الزمالك، 
والتي ستجمع الفريقين مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب عن الفريق الأحمر كلا من كريم نيدفيد ومحمد محمود وسعد الدين سمير وحسين الشحات ومحمود متولي بسبب الإصابة التي يعانون منها، فيما لم يتضح موقف أحمد الشيخ حتي الآن.

أما شريف إكرامي وحسام عاشور ورمضان صبحي فيغيبون عن المباراة بسبب نهاية تعاقدهم مع النادي الأحمر في مباراة السبت، بالإضافة إلى غياب محمود عبد المنعم كهربا للإيقاف.


جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز:

1- الأهلي 56نقطة.

2- الزمالك 39نقطة.

3- المقاولون 37 نقطة.

4- بيراميدز 36 نقطة.

5- الإتحاد السكندري 29 نقطة.

6- سموجة 27نقطة.

7- إنبي 26نقطة.

8- الإنتاج الحربي 24 نقطة.

9- الإسماعيلي ٢٣ نقطة.

10- حريس الحدود 22نقطة.

11- الجونة 21 نقطة.

12- المصري 20 نقطة.

13- مصر المقاصة 20 نقطة.

14- وادي دجلة ١٩ نقطة.

15- أسوان 19 نقطة.

16- طلائع الجيش 18نقطة.

17- طنطا 16 نقطة.

18- نادي مصر 13نقطة.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كهربا الزمالك الدوري المصري الأهلي والزمالك الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

منذ حوالي 16 ساعة

نيمار يتخلص من "ظل" ليونيل ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة قوية للأهلي قبل لقاء الزمالك في القمة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

رونالد كومان يقود انقلابا في ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بالدوري المصري

منذ ساعة و 8 دقيقة

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مرض جديد يضرب إحدى المدن في ليبيا

منذ حوالي 8 ساعات

فرمان جديد من الخطيب لحسم ملف فايلر في الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

فضيحة جديدة تهز برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. خبر سار في الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ 36 دقيقة

بضوابط ومعاقبة المخالفين.. التفاصيل الكاملة لعودة صلاة الجمعة في المساجد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

برشلونة يقدم صفقته الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ينفى تسريب بيانات شركة فودافون

منذ ساعتين و 10 دقيقة

كومان يطلب الاجتماع مع ثلاثي برشلونة.. وسيناريو الرحيل يقترب

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:04 م

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

كومان يطلب الاجتماع مع ثلاثي برشلونة.. وسيناريو الرحيل يقترب

04:05 م

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

11:04 ص

عاجل.. خبر سار في الأهلي قبل موقعة الزمالك

04:32 م

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

11:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية