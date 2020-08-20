بالأسماء.. الأهلي يفقد نصف دستة لاعبين أمام الزمالك في قمة الدوري





يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عددًا من اللاعبين في مباراته المقبلة أمام غريمه التقليدي الزمالك،

والتي ستجمع الفريقين مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.





ويغيب عن الفريق الأحمر كلا من كريم نيدفيد ومحمد محمود وسعد الدين سمير وحسين الشحات ومحمود متولي بسبب الإصابة التي يعانون منها، فيما لم يتضح موقف أحمد الشيخ حتي الآن.





أما شريف إكرامي وحسام عاشور ورمضان صبحي فيغيبون عن المباراة بسبب نهاية تعاقدهم مع النادي الأحمر في مباراة السبت، بالإضافة إلى غياب محمود عبد المنعم كهربا للإيقاف.







جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز:

1- الأهلي 56نقطة.

2- الزمالك 39نقطة.

3- المقاولون 37 نقطة.

4- بيراميدز 36 نقطة.

5- الإتحاد السكندري 29 نقطة.

6- سموجة 27نقطة.

7- إنبي 26نقطة.

8- الإنتاج الحربي 24 نقطة.

9- الإسماعيلي ٢٣ نقطة.

10- حريس الحدود 22نقطة.

11- الجونة 21 نقطة.

12- المصري 20 نقطة.

13- مصر المقاصة 20 نقطة.

14- وادي دجلة ١٩ نقطة.

15- أسوان 19 نقطة.

16- طلائع الجيش 18نقطة.

17- طنطا 16 نقطة.

18- نادي مصر 13نقطة.





