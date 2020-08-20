كورونا.. قطر تسجل ارتفاع جديد في عدد الإصابات بالفيروس

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:20 م
بوابة الفجر
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أعلنت السلطات الصحية بقطر، اليوم الخميس، تسجيل 268 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 116,224 حالة.

 

وأضافت الصحة القطرية أنه تم وضع جميع الحالات الجديدة في العزل وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة وفقا لوضعهم الصحي.

 

 

وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة، على مدار اليوم الماضي، ليظل بذلك عدد الوفيات مستقرا عند 193حالة.

 

 

وأوضحت وزارة الصحة القطرية أن إجمالي عدد المتعافين من مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا بلغ 112924 شخصا، بعد شفاء 266 مريضا، خلال الساعات الـ24 الاخيرة.

 

 

ولفتت الوزارة القطرية إلى أن تخفيف القيود وانخفاض عدد الحالات اليومية لا يعني أن جائحة كورونا قد انتهت في دولة قطر، حيث يتم يوميا إدخال بعض المرضى إلى المستشفى ممن يعانون من أعراض فيروس كورونا "كوفيد-19" المتوسطة والشديدة، لذا طالبت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالفيروس.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 22,641 مليون إصابة، بينهم أكثر من 792 ألف حالة وفاة، وأكثر من 15,357 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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