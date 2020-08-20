هاني تمام: مناهج الأزهر تحصن طلابه من الجماعات الإرهابية (فيديو)

قال الشيخ هاني تمام، أحد علماء الأزهر الشريف، إن مناهج الازهر الشريف تحصن طلابه من أفكار الجماعات الإرهابية.





وأضاف "تمام"، خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أننا كنا ندرس فرقة الخوارج، وكنا نتعجب من دراسة ذلك لعدم وجود عقلية مثل عقلية الخوارج في استحلال الدماء والأعراض والأموال والعنف الشديد.





وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أنه عندما ظهرت التنظيمات التكفيرية مثل الدواعش وغيرهم، أصبح طلاب الأزهر محصنين ضد الجماعات المتطرفة والإرهابية، بتدريسه لمناهج مخالفة لأهل السنة والجماعة، وفي نفس الوقت تدريس الوجه الصحيح للدين الإسلامي.











