إصابة 18 شخصا في حادثي تصادم بالبحيرة (أسماء)

أصيب 18 شخصا بكسور وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اثر وقوع حادثي تصادم بمركزي أبوحمص ووادي النطرون، وتم نقلهم للمستشفيات العامة لتلقي العلاج اللازم.





البداية، عندما أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية صدقي التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي أمام قرية صدقي بأبو حمص، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفي أبو حمص المركزي.





والمصابون هم كل من، "حبيبة محمد إبراهيم المعناوي" 16 سنة، "ندا محمد ابراهيم" 10 سنوات، "أسامة اشرف المعناوي" 16 سنة، "محمد عارف خليل" 24 سنة، "أحمد أشرف المعناوى" 12 سنة وجميعهم من مركز أبو حمص، وتم إجراء الإسعافات الطبية اللازمة لهم وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.





كما أصيب 13 عاملًا زراعيًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الإقليمي اتجاه الصحراوي بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى وادي النطرون المركزي يفيد بوصول مصابين بحادث تصادم وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين، انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الإقليمي اتجاه الصحراوي قبل الكارتة.



