إصابة 18 شخصا في حادثي تصادم بالبحيرة (أسماء)

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:46 م
أرشيفية
أرشيفية
إسلام أمين
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أصيب 18 شخصا بكسور وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اثر وقوع حادثي تصادم بمركزي أبوحمص ووادي النطرون، وتم نقلهم للمستشفيات العامة لتلقي العلاج اللازم.

البداية، عندما أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية صدقي التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي أمام قرية صدقي بأبو حمص، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفي أبو حمص المركزي.

والمصابون هم كل من، "حبيبة محمد إبراهيم المعناوي" 16 سنة، "ندا محمد ابراهيم" 10 سنوات، "أسامة اشرف المعناوي" 16 سنة، "محمد عارف خليل" 24 سنة، "أحمد أشرف المعناوى" 12 سنة وجميعهم من مركز أبو حمص، وتم إجراء الإسعافات الطبية اللازمة لهم وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

كما أصيب 13 عاملًا زراعيًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الإقليمي اتجاه الصحراوي بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى وادي النطرون المركزي يفيد بوصول مصابين بحادث تصادم وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين، انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الإقليمي اتجاه الصحراوي قبل الكارتة.

أسفر الحادث عن إصابة 13 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وهم كل من، "محمد أحمد قطب" 40 عامًا، "عيد أحمد عيد قطب" 36 عامًا، "عصام لطفي الأسطى" 45 عامًا، "محمود سليمان أبو طالب" 30 عامًا، "حسين صابر محمد سالم" 50 عامًا، "شعبان أحمد السبكي" 50 عامًا، "جميل راتب محروس" 32 عامًا، "أشرف محمد الزاهد" 57 عامًا، "رمضان كامل سيد" 33 عامًا، "حسام حافظ على إسماعيل" 33 عامًا، "رامي محمد عبد النبي" 36 عامًا، "أمل لطفي عبد الحليم" 52 عامًا، "مصطفى سعد" 45 عامًا، وجميعهم من مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم وجاري تحرير المحضر اللازم تهميدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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وادي النطرون سيارة حادث البحيرة إصابة

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