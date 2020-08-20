موعد مباراة إنتر ميلان وإشبيلية في نهائي اليوروباليج

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:35 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
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سيكون عشاق كرة القدم العالمية، على موعد متميز ومثير، عندما يواجه نادى إنتر ميلان الإيطالي نادي إشبيلية الأسباني فى نهائي بطولة الدوري الأوربي مساء غدًا الجمعة.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والسابعة بالتوقيت العالمي جرينتش.

وتذاع المباراة بين الفريقين عبر قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاوربي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان نادى إنتر ميلان الإيطالي قد صعد على حساب نظيره نادى شاختار دونيتسك الأوكراني بينما تأهل نادى إشبيلية الأسباني لنهائي بطولة الدوري الاوربي بعد تخطي عقبة نادى مانسشتر يونايتد الإنجليزي.

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