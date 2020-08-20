الجيش الليبي يرد على الطامعين بالأراضي الليبية: جاهزون للمعركة ضد "قطر وتركيا"

أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، رفض الجيش الليبي جعل سرت منطقة منزوعة السلاح، مؤكدا أنها أمنية ومؤمّنة وغير خاضعة لأي ميليشيات.

وأشار إلى أنَّ القوات التركية المدعومة من قطر ماليًا وعسكريًا تسيطر على موانئ طرابلس ومصراتة والخمس، مُضيفًا: العدو يحشد في منطقتي بوقرين وزمزم، لكنه أكد على جاهزية الجيش الليبي للمعركة وللمواجهة مع أي من كان، ولن ترهبه قواتهم ولا من يقف خلفهم بالوكالة، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.





وأشار المسماري، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء، إلى أنَّ قائد الجيش الليبي خليفة حفتر أصدر أمرًا بإفراغ خزانات النفط ومشتقاته في الموانئ النفطية وتصديرها للخارج، وليس إعادة فتح الحقول والتصدير.





واعتبر المسماري أنَّ سرت والجفرة ليستا مناطق منزوعة السلاح، لأنَّ الحديث عن منطقة سرت منزوعة السلاح الغرض منه تسليمها "للغزو التركي".





وشدَّد المسؤول الليبي على أنَّ الجيش لن يتراجع قيد أنملة عن مدينة سرت وغربها، وعلى أنه سيواصل التجهيز والاستعدادات في هذه المنطقة.





ونوَّه المسماري إلى أنَّ كلَّ المبادرات والاتفاقيات مع الأتراك الآن لا يمكن أن تكون محسوبة على ليبيا في المستقبل، وأنَّ اجتماع وزراء دفاع تركيا وقطر يعتبر «إعلان حرب» على ليبيا.



