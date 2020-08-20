الجيش الليبي يرد على الطامعين بالأراضي الليبية: جاهزون للمعركة ضد "قطر وتركيا"

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:23 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، رفض الجيش الليبي جعل سرت منطقة منزوعة السلاح، مؤكدا أنها أمنية ومؤمّنة وغير خاضعة لأي ميليشيات. 

وأشار إلى أنَّ القوات التركية المدعومة من قطر ماليًا وعسكريًا تسيطر على موانئ طرابلس ومصراتة والخمس، مُضيفًا: العدو يحشد في منطقتي بوقرين وزمزم، لكنه أكد على جاهزية الجيش الليبي للمعركة وللمواجهة مع أي من كان، ولن ترهبه قواتهم ولا من يقف خلفهم بالوكالة، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

وأشار المسماري، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء، إلى أنَّ قائد الجيش الليبي خليفة حفتر أصدر أمرًا بإفراغ خزانات النفط ومشتقاته في الموانئ النفطية وتصديرها للخارج، وليس إعادة فتح الحقول والتصدير.

واعتبر المسماري أنَّ سرت والجفرة ليستا مناطق منزوعة السلاح، لأنَّ الحديث عن منطقة سرت منزوعة السلاح الغرض منه تسليمها "للغزو التركي".

وشدَّد المسؤول الليبي على أنَّ الجيش لن يتراجع قيد أنملة عن مدينة سرت وغربها، وعلى أنه سيواصل التجهيز والاستعدادات في هذه المنطقة.

ونوَّه المسماري إلى أنَّ كلَّ المبادرات والاتفاقيات مع الأتراك الآن لا يمكن أن تكون محسوبة على ليبيا في المستقبل، وأنَّ اجتماع وزراء دفاع تركيا وقطر يعتبر «إعلان حرب» على ليبيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الالات

أخبار تهمك

نيمار يتخلص من "ظل" ليونيل ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

فضيحة جديدة تهز برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ينفى تسريب بيانات شركة فودافون

منذ ساعتين

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

بضوابط ومعاقبة المخالفين.. التفاصيل الكاملة لعودة صلاة الجمعة في المساجد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مرض جديد يضرب إحدى المدن في ليبيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. خبر سار في الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

فرمان جديد من الخطيب لحسم ملف فايلر في الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

ضربة قوية للأهلي قبل لقاء الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بالدوري المصري

منذ ساعة

رونالد كومان يقود انقلابا في ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

كومان يطلب الاجتماع مع ثلاثي برشلونة.. وسيناريو الرحيل يقترب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يقدم صفقته الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

ميليشيات مسلحة تقصف مناطق سكنية بين سرت ومصراتة في ليبيا

ليبيا.. الجيش يستعد لدحر ميليشيات تركيا في معركة سرت (فيديو)

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

الجيش الليبي: رصدنا أسلحة تركية ومرتزقة في سرت ونستعد للمواجهة (فيديو)

البرلمان الليبي: القوات المسلحة بمساعدة الجيش المصري جاهزة للتصدي

الجيش الليبي: نحن في خندق واحد مع مصر والدول العربية (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:04 م

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

كومان يطلب الاجتماع مع ثلاثي برشلونة.. وسيناريو الرحيل يقترب

04:05 م

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

11:04 ص

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

11:23 ص

برشلونة يقدم صفقته الجديدة

01:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية