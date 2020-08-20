قريبا.. هكذا تشوق حنان مطاوع متابعيها عن موعد عرض حكاية أمل حياتي من مسلسل إلا أنا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:18 م
بوابة الفجر
شيماء يونس
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أعلنت الفنانة حنان مطاوع، عن عرض حكاية "أمل حياتي" من مسلسل "إلا أنا"، الذي تشارك في بطولته، على فضائية DMC، وذلك عبر حسابها الرسمي عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث من المقرر عرضه قريبا.


ويشار إلى أن حنان تشارك بدور فتاة تعيش في حي الجمالية، وتعمل في حرفة شاقة محاولة منها لتحسين المستوى الاجتماعي لعائلتها، وتتابع الأحداث الدرامية رحلة صعودها ونجاحها في العمل لتصبح واحدة من أهم سيدات الأعمال في المجتمع.


ومن ناحية أخرى يضم حكاية "أمل حياتى"، عدد من ألمع نجوم الفن منهم حنان مطاوع بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف وسمر علام، وإخراج أحمد حسن وتأليف أمين جمال، وشريف يسرى.


والجدير بالذكر أن مسلسل "إلا أنا"، يقدم ست حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من عشرة حلقات، وجميعها مقتبسة عن أحداث حقيقية، وتتعرض لموضوعات متباينة تشغل بال المرأة في علاقتها بالمجتمع، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

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