سقوط بلكونة منزل وتوقف حركة المرور برشيد (صور)

Advertisements



شهدت قبل قليل، مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، توقف بحركة المرور بشارع عبدالسلام عارف، اثر وقوع بلكونة منزل قديم صادر له قرارا بالإخلاء والهدم، ولم يتم تنفيذه، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول المنزل حفاظا علي أرواح المواطنين والمارة.



حيث انتقل رجال قسم الإشغالات والهندسة بمجلس مدينة رشيد، إلي موقع البلاغ بشارع عبد السلام عارف، وتبين سقوط بلكونة أدت إلي توقف الحركة المرورية، وجاري رفع أثار الحادث، كما تم حصر السكان والمحلات الواقعة أسفل المبني لحين استخراج رخصة هدم للمنزل.



كانت قد لقيت ربة منزل في العقد الخامس من عمرها، مصرعها في شهر مارس إثر سقوط شُرفة منزل قديم "بلكونة" فوقها، وذلك أثناء سيرها بإحدى شوارع مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمي.



وتلقى مأمور قسم شرطة دمنهور، إخطارًا من مستشفى دمنهور التعليمي، يفيد وصول "عزة السيد أحمد عبدالعزيز" 55 عاما جثة هامدة، وبالانتقال والفحص، تبين سقوط بلكونة منزل قديم على المجني عليها، في شارع سوق ملوخية بدائرة القسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.



كما تسبب سقوط "بلكونة" بالدور الثالث بأحد المنازل في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة في مصرع طالبة جامعية كانت تقف فيها أثناء سقوطها، وتلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد مصطفى زامل، مأمور قسم شرطة دمنهور، بسقوط «بلكونة» منزل بميدان الساعة بدمنهور، ووجود متوفية.



علي الفور انتقل الرائد ماجد الحبشى، رئيس مباحث القسم، إلى مكان الحادث، وتبين سقوط بلكونة من الطابق الثالث بالمنزل بالكامل في الشارع، ووفاة "رضوى أ.ب" 20 سنة، طالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب بجامعة دمنهور، مقيمة بذات الشقة، أثناء وقوفها بالبلكونة أثناء سقوطها في الشارع مما تسبب في إصابتها بكسور ونزيف في المخ، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور لاتخاذ شؤونها، تحرر محضر بالحادث، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام، وتولت نيابة قسم دمنهور التحقيقات برئاسة المستشار على عبدالعال، وإشراف المستشار محمد شلبى، المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، وقررت تشكيل لجنة فنية لفحص المبنى وبيان أسباب الحادث، وصرحت بدفن الجثة بعد اتخاذ الإجراءات الطبية المتبعة.