إدوارد يبدأ تصوير مشاهده في "لؤلؤ" ويظهر بلوك مختلف

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:11 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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بدأ اليوم الفنان ادوارد، تصوير أولي مشاهده في مسلسل "لؤلؤ"، ومن المقرر أن يظهر بلوك، وشخصية مختلفة تماما عن ما قدمه من قبل.


ويشارك في بطولة المسلسل بجانب مى عمر كل من، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وإخراج محمد عبد السلام.


وكان آخر أعمال ادوارد، مسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، وعرض في شهر رمضان الماضى، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك في بطولته احمد زاهر، ادوارد، سلوى عثمان، روجينا، ريم سامى، واخرون، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.

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