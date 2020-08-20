التجريبي 2020 يعلن تفاصيل عروض "ذاكرة المهرجان"

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:10 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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انتهت لجنة مشاهدة واختيار فعالية برنامج "ذاكرة المهرجان" بالدورة 27 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 2020 , من اختيار تسعة عروض.

 

وقال د. علاء عبد العزيز سليمان - رئيس المهرجان، أن عروض "ذاكرة المهرجان"، ستكون متاحة لجمهور التجريبي2020 عبر قناته الرسمية علي "يوتيوب"، وصفحته الرسمية علي "فيسبوك"، وكذا علي موقع المهرجان "http://cifet.org"، ضمن برنامج فعاليات الدورة التي تمتد من 1 وحتي 11 سبتمبر المقبل ، والذي سيتم إعلانه تفصيليا خلال أيام.

 

وأضاف أن اللجنة التي تكونت برئاسة د.محمد عبد الرحمن  الشافعي، وعضوية د.محمد أمين عبدالصمد، وعمرو شرف، أستقرت  علي عرضين سبق تقديمهما في الدورة التاسعة عشرة للمهرجان هما " F**K Darwinاللعنة داروين" من إنتاج جمهورية الجبل الأسود، وبطولة الفنان المصري سيد رجب الذي حاز عنه جائزة أفضل ممثل، و" The Hungry  ones - الجوعى" من إنتاج دولة أرمينيا.

 

ومن عروض الدورة العشرين اختارت اللجنة العرض الأوكراني"Lady Macbeth - الليدي ماكبث" ،  والنمساوي " Cooper city - مدينة النحاس" ، والعرض الأذربيجاني" The Mask - القناع" ، وكذا العرض العراقي " تحت الصفر " الذي رشح وقتها لجائزة أفضل عرض متكامل، وحاز جائزتين في التمثيل وثالثة في السينوغرافيا.

 

بينما اختارت اللجنة من عروض الدورة الثانية والعشرين ثلاثة عروض هي الروسي" Hyperboarean - بداية الخلق" والإيطالي" Orpheus- اورفيوس" وأخيرا الأردني "سجون".

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