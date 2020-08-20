حركة تنقلات لرؤساء قرى 3 مراكز بالبحيرة (أسماء)

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أصدر قبل قليل، اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، قرارًا بأكبر حركة لرؤساء القرى بمراكز "كوم حمادة، أبو المطامير وبدر" بتكليف لمدة 6 أشهر وإعادة تقييمهم ووضعهم تحت الاختبار خلال تلك المدة، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة وتطوير منظومة العمل العام من خلال الإصلاح الإداري للوحدات المحلية ومحاربة الفساد الإداري بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في تحسين مستوى معيشتهم.



حيث تضمنت الحركة تكليف 3 رؤساء لقرى "أدم والشجاعة وأبو العطا" بأبو المطامير وهم كلا من "عصام عبد الله عبد الكريم سعد" مدير الشئون الإدارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير للعمل رئيسا لقرية أدم بمركز أبو المطامير، "محمود عبد الفتاح السيد سعد" سكرتير قرية الصديق الجديدة بمركز أبو المطامير للعمل رئيسا لقرية الشجاعة بمركز أبو المطامير، و"أمير رجب ذكى السيد" سكرتير قرية الناصر بمركز أبو المطامير للعمل رئيسا لقرية أبو العطا بمركز أبو المطامير.



كما تضمن القرار تكليف كلا من:

- صلاح عبد النور أبو إسماعيل" رئيس قرية البريجات بمركز كوم حمادة للعمل رئيسا لقرية الطود بمركز كوم حمادة

- الصافى عبد الله عز العرب رئيس قرية صفط العنب بمركز كوم حمادة للعمل رئيسا لقرية دست الاشراف بمركز كوم حمادة

- باسم عبد العظيم أبو الفتوح رئيس قرية دست الاشراف بمركز كوم حمادة للعمل رئيسا لقرية البريجات بمركز كوم حمادة

- وجيه فتح الله الغندور رئيس قرية واقد بمركز كوم حمادة للعمل رئيسا لقرية النجيلة بمركز كوم حمادة

- محمود كمال البتانونى رئيس قرية دست الاشراف بمركز كوم حمادة للعمل رئيسا لقرية واقد بمركز كوم حمادة

- وليد جمال رحمى سكرتير قرية صفط العنب بمركز كوم حمادة للعمل رئيسا لقرية كوم شريك بمركز كوم حمادة

- أحمد رسمى عسكر سكرتير قرية النجيلة بمركز كوم حمادة للعمل رئيسا لقرية صفط العنب بمركز كوم حمادة

- محمد محمد عبد الجليل هندى رئيس قرية كوم شريك بمركز كوم حمادة للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة

- قدرى ابراهيم أحمد فياض – رئيس قرية النجيلة بمركز كوم حمادة للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة

- حربى عبد الملك منصور رئيس قرية الطود بمركز كوم حمادة للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة



كما شمل القرار أيضا تكليف كلا من:

- هانى صبحى محمد عبد الشافى رئيس قرية عمر مكرم بمركز بدر للعمل رئيسا لقرية احمد عرابى بمركز بدر

- أحمد محمد جمال الدين محمد رئيس قرية أم صابر بمركز بدر للعمل رئيسا لقرية عمر مكرم بمركز بدر

- أيمن محمود عبد المحسن الدرديرى – سكرتير قرية أم صابر بمركز بدر للعمل رئيسا لقريا أم صابر بمركز بدر

- أحمد صالح عبد الونيس عبد الكريم – رئيس قرية أحمد عرابى بمركز بدر للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر

