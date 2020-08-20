اتحاد كتاب مصر يقرر وقف انعقاد جمعيته العمومية احتراما لأحكام القضاء

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:09 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أصدر مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر والمفكر الدكتور علاء عبد الهادى،  أمس الأربعاء، بالتمرير، قرارًا تنفيذيًا بتأجيل اجتماع الجمعية العمومية لإقرار الميزانية الذى كان مقررًا عقده يوم الجمعة 21 أغسطس الحالى، واجتماع الجمعية العمومية الثانية لإجراء انتخابات التجديد النصفي الذى كان مقررًا عقده يوم الجمعة 28 من الشهر نفسه إلى أجل غير مسمى.


وقد اتخذ هذا القرار التنفيذي من المجلس إنفاذًا لحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى المرفوعة ضد رئيس النقابة د. علاء عبد الهادي تطالبه بتأجيل انعقاد الجمعيتين العموميتين اتساقا مع قرار رئيس الوزراء. وهي الدعوى رقم 51185 لسنة 74 ق الصادر حكمها بصيغته التنفيذية  بتاريخ 18 أغسطس الحالى.

 

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الثلاثاء الماضى، بوقف تنفيذ قرار النقيب العام لاتحاد كتاب مصر الصادر بتاريخ 8 أبريل الماضي بالدعوة لعقد جمعيتين عموميتين للاتحاد بتاريخي 21 و28 أغسطس الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك منعًا لتفشى فيروس كورونا، وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حامد محمود المورالي وأحمد جلال زكي نائبي رئيس مجلس الدولة.

 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الحياة الإنسانية أغلى ما يمكن للحكومات والدول والمجتمعات والمؤسسات المحافظة عليها، فحفظ النفس يعد أولى مقاصد الشريعة الإسلامية وسابقا على حفظ الدين، مؤكدة أنه بغير حياة الإنسان لا تقوم الدنيا، ومن أحيا نفسًا كأنما أحيا الناس جميعًا.

 

وأوضحت أنه في إطار مسئوليات الدولة بالحفاظ على صحة المواطن وحياته فقد قامت بكل الإجراءات التي سايرت توصيات منظمة الصحة العالمية وكذلك المؤسسات الصحية الوطنية لمواجهة (حالة الطوارئ الصحية) وصدر استنادا لها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 المشار إليه، وما تلاه من قرارات، بما يفيد حظر التجمعات البشرية لأي سبب من الأسباب.

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