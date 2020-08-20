انهيار سقف منزل ببني سويف

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شهدت محافظة بني سويف اليوم الخميس انهيار سقف منزل مكون من طابقين، بمنطقة مقبل بمدينة بنى سويف، دون إصابات أو خسائر بالأرواح.



كان اللواء أسامة جمعة، مدير البحث الجنائى ببني سويف، قد تلقي إخطارًا من اللواء محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينة بنى سويف، يفيد بورود بلاغ بسقوط سقف منزل على طابق أسفله بمنطقة مقبل شارع الأمير بجوار الأسر المنتجة، بنطاق قسم شرطة مدينة بنى سويف.



انتقلت قوات الحماية المدنية، والمهندس عبدالعزيز محمود، مدير الإدارة الهندسية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين سقوط سقف الطابق الثاني على سقف الطابق الأول، دون إصابات أو خسائر بالأرواح.



وتبين من معاينة مدير الادارة الهندسية أن المنزل مكون من طابقين وصادر له قرار إزالة، وان سبب انهيار السقف لقيام ملاك العقار بزيادة التحميل عليه من أثاث وغيره، وتم تحرير مذكرة بالواقعة، وإزالة العقار وإحالة الواقعة إلى النيابة.