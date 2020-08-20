رئيس مدينة مطاي يتابع مشكلة تسريب المياه بقرية الكفور

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:05 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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تابع خالد عبد الرؤوف رئيس مدينة مطاي والمهندس علي محمد كويس نائب رئيس المركز بحضور المهندس حسن عزت مدير عام شركة المصرية للاتصالات، مشكلة تسريب المياه بقرية الكفور التابعة لمجلس قروي أبو عزيز وبالكشف عن أسباب تسرب المياه تبين أنها تأتي من تسريب مياه خلال مواسير التليفونات والتي تمر من ترعة الإبراهيمية.
وأفاد رئيس المركز بأن الوحدة المحلية لمركز مطاي قامت بالتواصل مع الجهات المعنية لتحديد أسباب تسريب المياه، كما وضعت سيارات الكسح بالمجلس في خدمة أهالي المنطقة حتى يتم حل المشكلة حلا نهائيا.
وقال المهندس حسن عزت أن شركة المصرية للاتصالات ستتعامل مع المشكلة لحلها تماما حتى لا تتكرر مره أخرى.
وقال خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة مطاي بأنه تم الاتفاق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا لتبدأ بالعمل بقرية ابوان والتي كانت تعاني من تزايد المياه بمنازل القرية منذ سنوات بدون معرفة أسباب زيادتها،
وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بإعطاء الأولوية لمشكلات المواطنين وحلها في اقرب وقت ممكن.
وأضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية لمركز مطاي تتابع مشكلة تزايد المياه بالقرية حيث تم كسح أكثر من مائة نقله مجانا من المياه في الفترة السابقة وتم التواصل مع الجهات المعنية سواء شركة مياه الشرب أو الصرف الصحي لتحديد أسباب المشكلة وحلها من جذورها
وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا،قد وجه رؤساء المراكز والمدن بحل مشاكل المواطنين، ومتابعتها بشكل فورى

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