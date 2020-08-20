اليوم.. جنات في حفل لايف مع جمهورها

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:05 م
بوابة الفجر
شيماء يونس
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أعلنت الفنانة جنات، لاستعدادها لاحياء حفل غنائي اون لاين عبر صفحتها الرسمية الخاصة بها على موقع "الفيسبوك"، وذلك مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً.


وشاركت جنات، متابعيها بصورة، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "الإنستجرام"، وعلقت عليها قائله: "انتظروني الخميس في لايف على الفيسبوك هنغني مع بعض واتمنى اللايف يعجبكم"، حيث تلقت رد فعل قوي من متابعيها وجمهورها.


ويشار إلى أن المطربة المغربية، طرحت أحدث ألبومهاتها بعنوان "أنا في انتظارك"، وذلك عبر الحساب الرسمي لروتانا عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب"، ويضم الألبوم على 11 أغنية، لتتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء و الملحنين والموزعين.


والجدير بالذكر أن المطرب رامي جمال، شارك في الألبوم الجديد، بأغنية "دموع وبكيت"، وضم الألبوم ١١ أغنية وهم"دموع وبكيت، رايقة، أنا في انتظارك، اوعى، احلى من الأحلام، برد الوحده، ثباتي الانفعالي، فهمت قصدك، اللي تشوفه، الظالم، انا استعجلت".

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