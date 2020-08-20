البورصة الأمريكية تتراجع بالمستهل مع تزايد البطالة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:13 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
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تراجعت البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات بعد إعلان ارتفاع إعانة البطالة في الولايات المتحدة أعلى مليون طلب مجددا لتتجاوز توقعات المحللين.

وتأتي زيادة طلبات إعانة البطالة في الوقت الذي يكافح فيه أعضاء الكونجرس الأمريكي لإقرار مشروع قانون تحفيز إضافي لدعم الاقتصاد.

كما تراجع النشاط الصناعي في ولاية "فيلادلفيا" الأمريكية بأكثر من التوقعات.

وفضلاً عن البيانات الاقتصادية، تأثرت "وول ستريت" سلباً بالنظرة المستقبلية القاتمة التي رسمها محضر الاحتياطي الفيدرالي للاقتصاد الأمريكي.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين وواشنطن سوف يعقدان محادثات تجارية في غضون أيام.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط مؤشر "داو جونز"الصناعي بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 108.4 نقطة، ليسجل 27584.7 نقطة.

كما انخفض "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 0.5 بالمائة عند 3357.9 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.4 بالمائة إلى 11101.4 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 93.220.

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