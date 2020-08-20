عمرو وردة يرفض الدوري القبرصي

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:58 م
بوابة الفجر
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كشفت تقارير صحفية عن موقف الدولي المصري عمرو وردة جناح فريق سالونيكا اليوناني من الانتقال للدوري القبرصي هذا الصيف.

وارتبط وردة بالرحيل عن سالونيكا هذا الصيف من اجل الانتقال إلى الدوري القبرصي مع فريق أومونيا.

ووفقا لصحيفة  "مترو سبورت" اليونانية، فأن عمرو وردة رفض الانتقال إلى أومونيا، لأنه يرغب في التواجد بمسابقة أكثر قوة من الدوري القبرصي.

واشارت الصحيفة إلى أن عدم اقتناع مدرب سالونيكا اليوناني بعمرو وردة دفع العديد من الاندية لطلب التعاقد معه واستغلال توتر علاقته مع الجهاز الفني لفريقه.

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