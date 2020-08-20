عمرو وردة يرفض الدوري القبرصي

كشفت تقارير صحفية عن موقف الدولي المصري عمرو وردة جناح فريق سالونيكا اليوناني من الانتقال للدوري القبرصي هذا الصيف.





وارتبط وردة بالرحيل عن سالونيكا هذا الصيف من اجل الانتقال إلى الدوري القبرصي مع فريق أومونيا.





ووفقا لصحيفة "مترو سبورت" اليونانية، فأن عمرو وردة رفض الانتقال إلى أومونيا، لأنه يرغب في التواجد بمسابقة أكثر قوة من الدوري القبرصي.



