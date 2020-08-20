مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بالدوري المصري

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يستعد نادي الزمالك لخوض مباراة تعد نارية مع فريق الأهلي يوم السبت المقبل 22 أغسطس في المباراة التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واستقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام الأهلي، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى: محمد ابو جبل.
خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - الونش - محمد عبد الشافي.
خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي - محمد أونجم.
خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويحتل نادي الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما يحل الأهلي في صدارة الترتيب برصيد 56 نقطة.

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