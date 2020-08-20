شكوك حول لحاق نجم بايرن ميونخ بنهائي دوري الأبطال

تعرض جيروم بواتينج، مدافع بايرن ميونخ، لإصابة عضلية خلال المباراة أمام أولمبيك ليون الفرنسي مساء الأربعاء في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولم يتضح بعد ما إذا كان بواتينج، البالغ من العمر 31 عاما، سيلحق بالمباراة النهائية للبطولة القارية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأحد المقبل.

وتم استبدال بواتينج بين شوطي المباراة، لكن هانسي فليك مدرب بايرن لم يكشف عن تعرض اللاعب للإصابة العضلية، إلا بعد نهاية المباراة.

وحصل بايرن على راحة اليوم الخميس على أن يبدأ الاستعداد للمواجهة أمام سان جيرمان غدا الجمعة.

وعاد نيكلاس شوله لبايرن بعد غياب عدة أشهر بسبب إصابة في الركبة وشارك مكان بواتينج في الشوط الثاني من مباراة ليون، وقد يشارك أيضا في النهائي حال غياب بواتينج، كما يعتبر لوكاس هيرنانديز بديلا محتملا أيضا.