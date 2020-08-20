شكوك حول لحاق نجم بايرن ميونخ بنهائي دوري الأبطال

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:59 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

تعرض جيروم بواتينج، مدافع بايرن ميونخ، لإصابة عضلية خلال المباراة أمام أولمبيك ليون الفرنسي مساء الأربعاء في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

 

ولم يتضح بعد ما إذا كان بواتينج، البالغ من العمر 31 عاما، سيلحق بالمباراة النهائية للبطولة القارية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأحد المقبل.

 

وتم استبدال بواتينج بين شوطي المباراة، لكن هانسي فليك مدرب بايرن لم يكشف عن تعرض اللاعب للإصابة العضلية، إلا بعد نهاية المباراة.

 

وحصل بايرن على راحة اليوم الخميس على أن يبدأ الاستعداد للمواجهة أمام سان جيرمان غدا الجمعة.

 

وعاد نيكلاس شوله لبايرن بعد غياب عدة أشهر بسبب إصابة في الركبة وشارك مكان بواتينج في الشوط الثاني من مباراة ليون، وقد يشارك أيضا في النهائي حال غياب بواتينج، كما يعتبر لوكاس هيرنانديز بديلا محتملا أيضا.

أخبار تهمك

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان جديد من الخطيب لحسم ملف فايلر في الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

مرض جديد يضرب إحدى المدن في ليبيا

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بالدوري المصري

منذ ساعة

كومان يطلب الاجتماع مع ثلاثي برشلونة.. وسيناريو الرحيل يقترب

منذ أقل من ساعة

برشلونة يقدم صفقته الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

رونالد كومان يقود انقلابا في ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

فضيحة جديدة تهز برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

نيمار يتخلص من "ظل" ليونيل ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ينفى تسريب بيانات شركة فودافون

منذ ساعتين

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. خبر سار في الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

ضربة قوية للأهلي قبل لقاء الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعتين

بضوابط ومعاقبة المخالفين.. التفاصيل الكاملة لعودة صلاة الجمعة في المساجد

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:04 م

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

كومان يطلب الاجتماع مع ثلاثي برشلونة.. وسيناريو الرحيل يقترب

04:05 م

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

11:04 ص

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

11:23 ص

برشلونة يقدم صفقته الجديدة

01:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية