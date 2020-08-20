تسجيل 3995 إصابة و87 وفاة بكورونا في العراق

سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، 3995 إصابة و87 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لموقع قناة روسيا اليوم.

وبحسب بيان لوزارة الصحة العراقية، تم فحص 23268 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض مليون و368727 نموذجا.

وأشارت الصحة العراقية، إلى أنه تم تسجيل 2831 حالة شفاء خلال مدة الـ24 ساعة الماضية.

ومنذ تفشي الوباء وحتى الآن بلغ مجموع حالات الشفاء في العراق 137200 حالة، والإصابات 192797 إصابة، بينما الوفيات بلغت 6208 وفيات.

ويشير المنحنى الوبائي اليومي إلى تراجع طفيف في الإصابات، تقابله زيادة طفيفة في الوفيات بفيروس كورونا، مقارنة مع يوم أمس الأربعاء حيث أعلن عن تسجيل 4093 إصابة و85 حالة وفاة بكورونا.

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، 4293 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو الرقم الأعلى الذي يسجله العراق حتى الآن.

وأشارت وزارة الصحة العراقية، إلى أنه تم فحص 18295 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، ليكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1263650.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أنه تم تسجيل 76 حالة وفاة و2571 حالة شفاء خلال ذات المدة".

وبحسب روسيا اليوم، بلغ مجموع حالات الشفاء في العراق 122700 حالة، والإصابات 172583، بينما الوفيات فبلغت 5785 وفاة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 3396 إصابة و67 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.