تسجيل 3995 إصابة و87 وفاة بكورونا في العراق

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:58 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، 3995 إصابة و87 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لموقع قناة روسيا اليوم.

 

وبحسب بيان لوزارة الصحة العراقية، تم فحص 23268 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض مليون و368727 نموذجا.

 

وأشارت الصحة العراقية، إلى أنه تم تسجيل 2831 حالة شفاء خلال مدة الـ24 ساعة الماضية.

 

ومنذ تفشي الوباء وحتى الآن بلغ مجموع حالات الشفاء في العراق 137200 حالة، والإصابات 192797 إصابة، بينما الوفيات بلغت 6208 وفيات.

 

ويشير المنحنى الوبائي اليومي إلى تراجع طفيف في الإصابات، تقابله زيادة طفيفة في الوفيات بفيروس كورونا، مقارنة مع يوم أمس الأربعاء حيث أعلن عن تسجيل 4093 إصابة و85 حالة وفاة بكورونا.

 

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، 4293 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو الرقم الأعلى الذي يسجله العراق حتى الآن.

 

وأشارت وزارة الصحة العراقية، إلى أنه تم فحص 18295 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، ليكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1263650.

 

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أنه تم تسجيل 76 حالة وفاة و2571 حالة شفاء خلال ذات المدة".

 

وبحسب روسيا اليوم، بلغ مجموع حالات الشفاء في العراق 122700 حالة، والإصابات 172583، بينما الوفيات فبلغت 5785 وفاة.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 3396 إصابة و67 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا العراق اصابات فيروس كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ينفى تسريب بيانات شركة فودافون

منذ ساعتين

فرمان جديد من الخطيب لحسم ملف فايلر في الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. خبر سار في الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

نيمار يتخلص من "ظل" ليونيل ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يطلب الاجتماع مع ثلاثي برشلونة.. وسيناريو الرحيل يقترب

منذ أقل من ساعة

برشلونة يقدم صفقته الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

فضيحة جديدة تهز برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

بضوابط ومعاقبة المخالفين.. التفاصيل الكاملة لعودة صلاة الجمعة في المساجد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

ضربة قوية للأهلي قبل لقاء الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بالدوري المصري

منذ أقل من ساعة

مرض جديد يضرب إحدى المدن في ليبيا

منذ حوالي 8 ساعات

رونالد كومان يقود انقلابا في ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

برج اتصالات يتسبب في نشوب حريق بمصنع أسمدة

العراق يسجل 2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العراق يسجل 106 وفيات و2334 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة العراقية تسجل 2170 إصابة جديدة بكورونا

تسجيل 95 وفاة و2734 إصابة بكورونا في العراق

العراق يعلن تسجيل 2281 إصابة و90 وفاة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:04 م

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

كومان يطلب الاجتماع مع ثلاثي برشلونة.. وسيناريو الرحيل يقترب

04:05 م

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

11:04 ص

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

11:23 ص

برشلونة يقدم صفقته الجديدة

01:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية