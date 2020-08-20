الإيطالي أورساتو حكما لنهائي دوري أبطال أوروبا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:56 م
بوابة الفجر
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يتولى الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو مسؤولية إدارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأحد المقبل في لشبونة بين بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ونال اورساتو /44 عاما/ شارة التحكيم الدولي منذ عام 2010 ، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها إدراة نهائي إحدى البطولات الأوروبية الكبرى.

وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الخميس، يحمل مساعدو اورساتو الجنسية الإيطالية أيضا، وكذلك الحكم المسؤول عن تقنية الفيديو (فار).

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