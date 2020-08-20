عاجل.. خبر سار في الأهلي قبل موقعة الزمالك

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:32 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
علي نبوي
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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق، جاهز للدخول في قائمة الأهلي لمباراة الزمالك المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح عبد الحفيظ أن حالة جيرالدو تحسّنت كثيراً من الإصابة التي تعرض لها في مباراة أسوان الأخيرة التي كانت عبارة عن آلام في العضلة الخلفية، مُشيراً إلى أن اللاعب سيشارك في مران الغد الجماعي بنسبة كبيرة؛ تمهيداً للانضمام لقائمة الفريق في مباراة الزمالك. 

وخاض جيرالدو جلسة في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم، الخميس، على ملعب التتش، ثم استكمل برنامجه التأهيلي الخاص بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلي، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمباراة المقبلة أمام الزمالك.

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