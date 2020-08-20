غلق مقهى ومعرض سيارات وصالون حلاقة ببني سويف

Advertisements





تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف قام اللواء الدكتور محمود ضياءالدين رئيس مركز ومدينة بني سويف بحملة مساء أمس لمتابعة المحلات والالتزام بمواعيد الغلق،حيث رافقه كل من:الأستاذ عبد الحي سيد نائب رئيس المدينة ومحمد رياض مساعد رئيس المدينة ورؤساء المناطق وفني الإشغال ومسئول رخص المحلات.



وأسفرت الحملة عن غلق كافيه وتم التحفظ علي شاشة وعدد 8شيش وأسطوانة بوتاجاز وعدد 12طاولة وعدد 52كرسي وغلق معرض سيارات وصالون حلاقة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ورفع عدد 93 حاله إشغال والتحفظ علي كافة الإشغالات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.